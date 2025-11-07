Duroc A B gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Duroc A B lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Duroc A B hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,35 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,060 SEK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,07 Prozent auf 626,4 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Duroc A B 704,4 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at