Duroc A B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Duroc A B hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 0,38 SEK. Im letzten Jahr hatte Duroc A B einen Gewinn von -0,350 SEK je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,93 Prozent auf 583,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 626,4 Millionen SEK gelegen.

Redaktion finanzen.at