Duroc A B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Duroc A B präsentierte am 06.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Duroc A B hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,17 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,450 SEK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,46 Prozent auf 682,3 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 721,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at