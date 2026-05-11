Duroc A B veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Duroc A B hat am 08.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Duroc A B vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,13 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,340 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Duroc A B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 765,0 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 787,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at