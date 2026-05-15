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15.05.2026 06:31:29
Durr: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Durr hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Mit einem EPS von 0,07 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Durr mit 0,070 USD je Aktie genauso viel verdiente.
Der Umsatz lag bei 1,10 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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