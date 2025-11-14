Dusit Thani: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Dusit Thani lud am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,49 THB. Im Vorjahresquartal waren -0,670 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,51 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,26 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at