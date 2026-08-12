DUSKIN gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

DUSKIN hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 61,39 JPY gegenüber 40,04 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 49,93 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 47,28 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at