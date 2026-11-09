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09.11.2026 06:31:29
DUSKIN gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
DUSKIN hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 42,47 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 50,43 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 48,44 Milliarden JPY gegenüber 47,80 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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