DUSKIN hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

DUSKIN äußerte sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 50,43 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 41,51 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,78 Prozent auf 47,80 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 46,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at