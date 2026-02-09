|
DUSKIN: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
DUSKIN hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 84,35 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 97,13 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 51,75 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 50,51 Milliarden JPY umgesetzt.
