DUSKIN: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

DUSKIN hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 20,49 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 15,61 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,51 Prozent auf 47,73 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 46,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 195,31 JPY. Im Vorjahr hatte DUSKIN 185,72 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahr hat DUSKIN im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 194,55 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 188,79 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at