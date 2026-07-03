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03.07.2026 06:31:29
Dustin Group AB: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Dustin Group AB hat am 01.07.2026 die Bilanz zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,60 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,050 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dustin Group AB in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,23 Milliarden SEK im Vergleich zu 5,09 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,040 SEK sowie einen Umsatz von 5,23 Milliarden SEK prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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