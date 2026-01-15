Dustin Group AB: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Dustin Group AB hat am 14.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,100 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,74 Prozent auf 5,49 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,78 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,007 SEK prognostiziert, während sie den Umsatz bei 5,40 Milliarden SEK gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at