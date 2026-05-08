Dutch Bros A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Dutch Bros A hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,13 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Auf der Umsatzseite hat Dutch Bros A im vergangenen Quartal 464,4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dutch Bros A 355,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at