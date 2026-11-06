Dutch Bros A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dutch Bros A lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dutch Bros A ein EPS von 0,140 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 423,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 549,8 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at