Dutch Bros A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dutch Bros A hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dutch Bros A 0,110 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dutch Bros A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 423,6 Millionen USD im Vergleich zu 338,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at