Dutch Bros A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Dutch Bros A hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,28 USD. Im letzten Jahr hatte Dutch Bros A einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 550,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 415,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at