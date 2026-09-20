Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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20.09.2026 19:45:00
Dutch Bros and McDonald's Hit 52-Week Lows on the Same Day. Here's Why Only One Is a Buy Now.
On Sept. 17, two popular restaurant stocks hit new 52-week lows.
The first was McDonald's (NYSE: MCD). Ironically, this is the same day management announced its 50th consecutive annual dividend raise, cementing the company's place among a group of stocks called Dividend Kings because of their consistency in increasing the dividends they pay.
The second was Dutch Bros (NYSE: BROS). Caught in a downward spiral since August, shares in the relatively young coffee chain have continued tumbling in recent trading. Sharing the same industry, yet differing in a myriad of ways, you may be wondering which one is a "buy the dip" opportunity and which is best avoided. Let's see if an answer presents itself.
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