Bros Aktie
ISIN: US1148011034
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18.10.2026 15:25:00
Dutch Bros (BROS) Is 52% Below Its All-Time High: Here's 1 Reason to Buy and 1 Reason to Pause.
Dutch Bros (NYSE: BROS) has seen its name recognition grow over the years. Credit goes to the success of its small-format and drive-through locations. In addition to coffee, it sells a long list of customizable drinks. The company's customer service is a big draw.
It's not easy to establish a solid position in the retail coffee industry. However, Dutch Bros has successfully carved out a niche in the market.
While the business is a success, the coffee stock has been wildly volatile. It currently trades 52% below its record high (as of Oct. 15).
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05.05.26
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Analysen zu Bros Holding Co
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