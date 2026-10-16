Bros Aktie
ISIN: US1148011034
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16.10.2026 20:16:12
Dutch Bros Has Lost a Third of Its Value in 2026. Is It Time to Buy?
Dutch Bros (NYSE: BROS) is struggling. At least, that's the way it looks when you're checking out its stock chart. The coffee chain's share price is down 33% year-to-date as of Oct. 16. At the same time, Dutch Bros is doing pretty much everything right.
Is the fast-growing coffee stock a good buy right now?
I'm not kidding about the company's business performance.
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|Dutch Bros Inc Registered Shs -A-
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