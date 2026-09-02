Bros Aktie
ISIN: US1148011034
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02.09.2026 16:51:00
Dutch Bros Is at $49. Should Investors Take Pause or Buy the Dip?
Like its energy drinks and custom lattes, Dutch Bros (NYSE: BROS) stock isn't for the faint of heart. The volatile stock has bounced between $44.58 and $74.02 per share over the last year. On the morning of Sept. 1, the share price sits near the bottom of that range at $48.73.Is this the beginning of a long drawdown or an opportunity to buy a quality stock on the cheap?Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Dutch Bros Inc Registered Shs -A-
|48,13
|3,93%
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