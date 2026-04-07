Bros Aktie
ISIN: US1148011034
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07.04.2026 15:30:00
Dutch Bros Is Down 18% in 2026, But Its Loyalty Program and Unit Economics Still Look Strong
The coffee is hot, but Dutch Bros (NYSE: BROS) stock has cooled in 2026. Shares of the Oregon-based drive-thru coffee chain have slid more than 17% since the start of the year, but the company's fundamentals tell a strong growth story. The pullback in stock price could be a compelling entry point for long-term investors. In 2025, the business opened 154 new shops across 22 states. Revenue grew by nearly 28% last year, and net income almost doubled from $66.5 million in 2024 to $117.3 million in 2025. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Ausblick: Dutch Bros A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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