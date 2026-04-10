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10.04.2026 18:15:00

Dutch Bros Is Hitting on all Cylinders But Be Careful if This Vital Metric Turns South

Restaurants have a habit of going in and out of favor. For example, coffee giant Starbucks (NASDAQ: SBUX) struggled to retain customers in fiscal 2025, with same-store sales down 2%. However, in the first quarter of fiscal 2026, it turned things around with a 4% increase in same-store sales. Sales are the top-line number that most investors look at, but when it comes to restaurants, same-store sales tell you more about the business. This is why Starbucks' competitor, Dutch Bros (NYSE: BROS), is shining right now. Here's what you need to know and what you need to watch for as the tiny restaurant chain continues to expand.Dutch Bros increased its store count by 16% in 2025. That helped to drive the company's revenues higher by a huge 29%. But the real strength of the business showed up in its same-store sales, which rose in every quarter of the year. Same store sales were higher by 5.6% for the full period, ending the year with a huge 7.7% advance in the fourth quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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