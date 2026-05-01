Dutch Bro a Aktie
WKN DE: A3C28Y / ISIN: US26701L1008
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01.05.2026 17:30:00
Dutch Bros Still Trades at a Premium to Starbucks and Its Peers. Is the Growth Story Already Priced In?
Most people, including novice investors, have heard the expression, "Buy low, sell high." It's a simple concept, but very difficult to accomplish. That shouldn't necessarily dissuade you from looking at growth stocks. They typically have high valuations since investors have high expectations. As long as the company meets or exceeds them, the stock will perform well.Turning to Dutch Bros (NYSE: BROS), the shares look expensive compared to the overall market and peer Starbucks (NASDAQ: SBUX). Do the company's growth prospects justify this valuation?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Dutch Bros Inc Registered Shs -A-
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21.04.26
|Erste Schätzungen: Dutch Bros A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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11.02.26
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