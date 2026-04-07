Bros Aktie
ISIN: US1148011034
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07.04.2026 12:02:00
Dutch Bros Stock Is Down 24% Over the Past Three Months. Should Investors Buy the Dip?
Stock market volatility will test the mettle of even the most seasoned investors, and the first three months of 2026 have been a prime example. Take, for instance, Dutch Bros (NYSE: BROS). Fears about macroeconomic conditions, persistent inflation, and cautious consumer spending have weighed on the stock. As a result, the regional coffee chain tumbled nearly 25% during roughly the first three months of 2026, despite delivering robust results.This leaves investors asking the quintessential investing question: Is it time to buy the dip on Dutch Bros, or should they simply stay away? Let's look at what the evidence reveals.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Dutch Bros Inc Registered Shs -A-
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