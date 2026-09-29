Dutch Bro a Aktie
WKN DE: A3C28Y / ISIN: US26701L1008
|
29.09.2026 13:10:00
Dutch Bros Stock Is Down 49% From Its High Despite Revenue Rising 32%. Should You Buy Now or Stay Away?
Dutch Bros (NYSE: BROS) stock looks like a buy after its recent pullback. The coffee chain posted strong second-quarter results on Aug. 5, with revenue up 32% year over year and healthy margins, but as of Sept. 25, the stock is down 49% from its 52-week high after management's near-term outlook came in softer than investors wanted.
Here's why the market's focus on the third quarter is creating an attractive entry point in this company's long-term growth story.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dutch Bros Inc Registered Shs -A-
|
04.08.26
|Ausblick: Dutch Bros A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Dutch Bros A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Dutch Bros A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Dutch Bros Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dutch Bros Inc Registered Shs -A-
|37,74
|-0,40%