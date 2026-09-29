Dutch Bro a Aktie

Dutch Bro a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C28Y / ISIN: US26701L1008

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29.09.2026 13:10:00

Dutch Bros Stock Is Down 49% From Its High Despite Revenue Rising 32%. Should You Buy Now or Stay Away?

Dutch Bros (NYSE: BROS) stock looks like a buy after its recent pullback. The coffee chain posted strong second-quarter results on Aug. 5, with revenue up 32% year over year and healthy margins, but as of Sept. 25, the stock is down 49% from its 52-week high after management's near-term outlook came in softer than investors wanted.

Here's why the market's focus on the third quarter is creating an attractive entry point in this company's long-term growth story.

Image source: Getty Images.

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