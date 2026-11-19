Bros Aktie
ISIN: US1148011034
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19.11.2026 11:14:02
Dutch Bros vs. CAVA: Revenue Trends May Be Misleading. Here's What Else to Watch.
Dutch Bros (NYSE:BROS) primarily generates revenue by operating and franchising drive-thru coffee establishments across the United States.
In the third quarter of 2026, it opened 48 new shops and introduced a seasonal fall menu, while appointing a new chief legal officer.
CAVA (NYSE:CAVA) earns its revenue by operating a chain of Mediterranean restaurants and selling products through grocery retailers.
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|Dutch Bros Inc Registered Shs -A-
|34,15
|-3,72%
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