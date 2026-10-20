Celsius Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6K / ISIN: US15118V2079
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20.10.2026 23:21:01
Dutch Bros vs. Celsius: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?
The beverage market is shifting as consumers move away from traditional sodas toward customized coffee and functional energy drinks. Deciding between Dutch Bros (NYSE:BROS) and Celsius (NASDAQ:CELH) is a popular choice for growth investors.
Dutch Bros operates drive-thru shops known for personalized service and variety, while Celsius produces fitness-focused energy drinks sold through major retailers. Both companies tap into high-growth niches within the broader market, yet they follow very different business models. This comparison examines their financial health, expansion risks, and current valuations to help you decide which fits your strategy.
Dutch Bros sells hand-crafted hot and cold beverages, including specialized coffee, tea, and soda. Its signature Rebel energy drink is a core part of the menu, helping it compete effectively among beverage stocks. As of mid-2026, the company operated 1,225 locations across 26 states. It focuses on a drive-thru model that prioritizes speed and customer connection in the quick-service beverage market. The company utilizes third-party partnerships with Portland Bottling Co. and Lieb Foods, LLC for its proprietary product blending and packaging.
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