The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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21.11.2026 23:16:06
Dutch Bros vs. Celsius: Which Stock Is the Better Buy as the Market Keeps Falling?
Long-term investors view broad market sell-offs as offering discounts on growth stocks. That's because, over the long run, stock prices tend to go up. So even amid some general uncertainty now, there could be good deals. Two such stocks we'll look at today are Dutch Bros (NYSE:BROS) and Celsius (NASDAQ:CELH).
Dutch Bros operates a rapidly expanding network of drive-thru coffee shops, while Celsius markets functional energy drinks through global retail channels. Both companies are disruptors in the competitive beverage stocks landscape. This comparison looks at their growth trajectories and financial health to help you decide which stock fits your strategy.
Image source: The Motley Fool.
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