Chipotle Mexican Grill Aktie

Chipotle Mexican Grill für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0ESP5 / ISIN: US1696561059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.10.2026 14:45:02

Dutch Bros vs. Chipotle Mexican Grill: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?

The restaurant industry is evolving as consumers prioritize convenience and high-quality flavors. Deciding between high-growth Dutch Bros (NYSE:BROS)and the established Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) requires a look at their 2026 outlooks.

Dutch Bros focuses on drive-thru beverage culture with a loyal following, while Chipotle dominates fast-casual dining with its health-conscious burritos and bowls. Investors often compare them to determine whether to favor rapid unit expansion or a proven, cash-generating leader with significant market share.

Dutch Bros serves hand-crafted beverages through a rapidly growing network of drive-thru shops across the United States. The company differentiates itself through a unique culture and a customizable menu of espresso-based drinks and proprietary cold beverages. It relies heavily on co-packers such as Portland Bottling Co. and Lieb Foods for its Rebel energy drinks, which account for nearly 22% of systemwide sales.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Chipotle Mexican Grill Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Chipotle Mexican Grill Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Chipotle Mexican Grill Inc. 24,50 -1,80% Chipotle Mexican Grill Inc.
Dutch Bros Inc Registered Shs -A- 41,49 -0,62% Dutch Bros Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:33 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen