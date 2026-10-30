Dutch Bro a Aktie

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WKN DE: A3C28Y / ISIN: US26701L1008

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30.10.2026 02:30:02

Dutch Bros vs. Monster Beverage: Which Stock Is the Better Buy?

High-growth coffee meets the established energy drink kingpin. As consumer habits shift toward portable energy, deciding between Dutch Bros (NYSE:BROS) and Monster Beverage (NASDAQ:MNST) requires weighing aggressive expansion against steady profitability.

Dutch Bros is a fast-growing drive-thru chain focusing on customer culture and specialty beverages. Monster Beverage is a global leader in the energy drink category with high net margins and a deep partnership with bottling giants. Both companies cater to the high-demand beverage market but offer different risk profiles for investors.

Dutch Bros operates a drive-thru beverage chain serving handcrafted drinks, including specialty coffee, Rebel energy drinks, tea, and lemonade. As a prominent player in the consumer discretionary sector, the company emphasizes speed and a unique corporate culture to attract younger demographics. The business model relies on a mix of company-operated shops and franchised locations, with a strategy currently focused on rapid unit growth across the United States. Its recent acquisition of Clutch Coffee demonstrates an intent to accelerate this expansion by converting existing locations into its own brand.

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Dutch Bros Inc Registered Shs -A- 42,87 -2,52% Dutch Bros Inc Registered Shs -A-
Monster Beverage Corp 42,36 0,38% Monster Beverage Corp

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