Dutch Lady Milk Industries Bhd hat sich am 18.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,63 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,500 MYR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 399,3 Millionen MYR – ein Plus von 6,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dutch Lady Milk Industries Bhd 374,5 Millionen MYR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at