Dutch Lady Milk Industries Bhd legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dutch Lady Milk Industries Bhd hat am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,60 MYR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dutch Lady Milk Industries Bhd noch ein Gewinn pro Aktie von 0,370 MYR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 375,6 Millionen MYR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 386,6 Millionen MYR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at