Dutch Lady Milk Industries Bhd stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dutch Lady Milk Industries Bhd äußerte sich am 19.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,47 MYR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,390 MYR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dutch Lady Milk Industries Bhd im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 397,8 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel waren 373,4 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at