Dutch Lady Milk Industries Bhd veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Dutch Lady Milk Industries Bhd hat am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dutch Lady Milk Industries Bhd hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,36 MYR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,480 MYR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 376,8 Millionen MYR, während im Vorjahreszeitraum 366,0 Millionen MYR ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,61 MYR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,51 MYR je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 1,50 Milliarden MYR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,45 Milliarden MYR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at