Dutron Polymers hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Dutron Polymers veröffentlichte am 31.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,67 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,880 INR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dutron Polymers in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,93 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 225,0 Millionen INR im Vergleich zu 270,9 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at