Dutron Polymers vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Dutron Polymers hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 1,17 INR gegenüber 1,43 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 273,4 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 269,4 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at