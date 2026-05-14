Dutron Polymers veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Dutron Polymers hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,82 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,600 INR je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,60 Prozent auf 230,3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 236,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 4,50 INR beziffert. Im Vorjahr waren 4,54 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 919,08 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 11,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,04 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at