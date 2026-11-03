Dutron Polymers: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Dutron Polymers hat am 31.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,14 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,560 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 236,5 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Dutron Polymers einen Umsatz von 194,4 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at