Duty Free International gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Duty Free International stellte am 13.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Auf der Umsatzseite hat Duty Free International im vergangenen Quartal 22,7 Millionen SGD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 75,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Duty Free International 12,9 Millionen SGD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at