Duty Free International präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Duty Free International hat am 14.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite standen 19,7 Millionen SGD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,7 Millionen SGD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at