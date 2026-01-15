Duty Free International stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Duty Free International ließ sich am 13.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Duty Free International die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 42,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,9 Millionen SGD, während im Vorjahreszeitraum 12,5 Millionen SGD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at