11.11.2026 05:49:40

Dutzende Staats- und Regierungschefs auf der Klimakonferenz

ANTALYA (dpa-AFX) - Auf der UN-Klimakonferenz in der Türkei werden an diesem Mittwoch Dutzende Staats- und Regierungschefs zu einem zweitägigen Gipfeltreffen erwartet. Nicht anreisen zum "Leader's Summit" in Antalya wird Kanzler Friedrich Merz (CDU), der wegen anderweitiger Verpflichtungen abgesagt hat. Eröffnet wird das Treffen mit Ansprachen des UN-Generalsekretärs António Guterres und des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Zudem stehen 77 Staats- und Regierungschefs auf der Rednerliste, um jeweils maximal drei Minuten vor dem Plenum zu sprechen, darunter EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva. Daneben gibt es Workshops sowie Raum für bilaterale Gespräche.

Am Dienstag hatte Guterres, der letztmals in seiner Amtszeit eine Klimakonferenz besucht, gemahnt, der weltweite Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas dürfe nicht länger blockiert werden. Es sei längst an der Zeit, den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen nicht länger als Tabu oder unlösbares Problem zu betrachten./toz/DP/jha

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