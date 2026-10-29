DuZhe Publishing&Media informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

DuZhe Publishing&Media lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,05 CNY gegenüber 0,070 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat DuZhe Publishing&Media im vergangenen Quartal 221,2 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DuZhe Publishing&Media 244,5 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at