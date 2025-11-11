DuzonBizon hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

DuzonBizon lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 767,41 KRW gegenüber 360,00 KRW im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 97,04 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 114,67 Milliarden KRW ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 511,00 KRW sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 105,65 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion finanzen.at