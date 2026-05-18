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18.05.2026 06:31:29
DuzonBizon präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
DuzonBizon gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 783,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DuzonBizon 409,00 KRW je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 116,56 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 98,60 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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