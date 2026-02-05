DuzonBizon: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

DuzonBizon präsentierte am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1627,56 KRW. Im Vorjahresviertel waren 700,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat DuzonBizon im vergangenen Quartal 127,14 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DuzonBizon 111,46 Milliarden KRW umsetzen können.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1160,00 KRW prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 126,55 Milliarden KRW umgesetzt wurden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3241,41 KRW, nach 2170,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 446,30 Milliarden KRW – ein Plus von 10,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem DuzonBizon 402,33 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 2785,33 KRW belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 446,07 Milliarden KRW gerechnet.

