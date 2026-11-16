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16.11.2026 06:31:29
DV8: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
DV8 hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,01 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 0,110 THB je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 36,4 Millionen THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 47,2 Millionen THB ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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