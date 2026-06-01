DV8 präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

DV8 äußerte sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0,02 THB. Ein Jahr zuvor waren -0,010 THB je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 22,18 Prozent auf 30,2 Millionen THB. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 38,8 Millionen THB gelegen.

Redaktion finanzen.at