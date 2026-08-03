DVx mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

DVx veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,67 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,470 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,09 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,77 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at